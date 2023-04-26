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14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefette ortak listede karar kılındı.

DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi'nde kontenjan açan CHP, birçok ilde bu partilerden adayları listesine aldı.

Bu kapsamda Ankara CHP listesine giren DEVA'lı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin büyük tepki çekti.

Ergin'in adaylığı muhalefette büyük krize neden oldu..

Halk TV canlı yayınına konuk olan İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sadullah Ergin ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a seslendi.

"İttifak ortağı olmak, her dediğini onaylamak anlamına gelmez" vurgusunda bulunan Çömez, Ergin'i hedef aldı.

Hem Sadullah Ergin’e, hem Ali Babacan’a hem de Mustafa Yeneroğlu’na sesleniyorum.



Siz eğer böyle alçakça bir davanın (Ergenekon-Balyoz) arkasında durursanız parlamentoda karşınızda beni bulacaksınız.



Ve Sadullah Ergin, o dönemin kudretli adalet bakanı olarak Silivri zindanlarında pinpon oynadığı günleri unutmasın. Parlamentoda kendisiyle hesaplaşacağız. Yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını verecek.