İYİ Partili Türker Yörükçüoğlu ile Hasan Öztürk canlı yayında tartışma yaşadı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk arasında TV100 canlı yayınında tansiyon yükseldi. Öztürk, Yörükçüoğlu'nun yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Bu durum televizyon programlarına da yansıdı.

Son olarak TV100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programında gergin anlar yaşandı.

Canlı yayında kavga

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, canlı yayında kavga etti.

Yörükçüoğlu "Stadyum düzeni siyasete hakim oluyor. Liderler kulüp başkanı, genel merkezler kulüp yönetimi, yazar-çizer takımı amigo... Biz kutup olmak istemediğimiz için genel başkanımız bu düzeni yıkmak için siyasete girdiği için asla dahil olmaz buna" ifadelerini kullandı.

Yörükçüoğlu'nun yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Öztürk, "Ben 55 yaşındayım, 39 yıldır bu işi yapıyorum. Bana amigo derseniz ben sizi burada konuşturmam. Siz kimsiniz bana amigo diyeceksiniz?" diye konuştu.