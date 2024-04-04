İyi Partili Uğur Poyraz'dan Meral Akşener açıklaması: 'Aday olmaz...' Seçimde aldığı parti tarihindeki en düşük oy oranının ardından kongreye gideceklerini söyleyen Meral Akşener'in, parti içerisinde kurultayda aday olmayacağı düşünülüyor.

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ensonhaber.com

İyi Parti cephesi, bir seçimi daha krizle bitirdi.

Yerel seçimlerde istedikleri sonucu alamayan parti, ülke genelinde yüzde 3,77 oy aldı.

Ardından parti içerisinde tansiyon yükseldi ve genel başkan Meral Akşener'e sert ifadelerle istifa çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine seçimin ertesi günü sessizliğini bozan ve basın toplantısı yapan Akşener, olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

"Partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir"

Yaşananların ardından TV100'e konuk olan İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan açıklama geldi.

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor.

Sayın genel başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir.

"Kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum"

Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi.

Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum."

Ne olmuştu?

Meral Akşener, seçimlerden önce iddialı bir açıklamada bulunarak istifa mesajı vermişti.

Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."

Hem istifa etti hem Akşener'e çağrıda bulundu

Yaşanan seçim hezimetinin ardından Akşener, partisindeki isimlerden tepkiler almaya başladı.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.



Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

"Milletin umuduyum diye çıktın, her şeyi berbat ettin"

Bir tepki de partinin kurucular kurulu üyesi Vedat Bayram'dan geldi.

Bayram, Akşener'e yönelik sert ifadelerle şu paylaşımı yaptı:

"Sen var ya sen!.. Türk siyasi tarihine sürülmüş kara bir leke, Türk milliyetçilerinin sırtına saplanmış paslı bir hançersin. Ocağımızı dağıttın!.. Milletin umuduyum diye çıktın, her şeyi berbat ettin. İstifa et, kongreye gidelim."

Önceki seçimlerdeki oy oranının yarısını kaybetti

İyi Parti, kurulduğu günden bu yana en düşük oy oranını aldı ve 2019’daki oylarının yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.

81 ilden yalnızca 1 il belediyesi alan parti, Nevşehir'i kazandı.