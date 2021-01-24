İyi Partili Ümit Dikbayır evlat nöbetindeki annelerle ilgili açıklaması

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Habertürk ekranlarında evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için "Ayağına gitmem" açıklaması tartışmalara neden oldu.

Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında Diyarbakır anneleri tartışması yaşandı.

İyi Parti Sakarya Milletvekili ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile İnternethaber Yayın Grubu Başkanı gazeteci Hadi Özışık arasında sinirler gerildi.

Programda Özışık, Dikbayır'ı Diyarbakır annelerinin eylemine destek çıkmamakla eleştirdi.

"NİYE GİDECEĞİM ANNELERİ ZİYARETE"

Hadi Özışık'ın "Siz gittiniz mi Diyarbakır'a annelere ziyaret ettiniz mi?" sorusuna İyi Partili Ümit Dikbayır, "Niye gideceğim anneleri ziyarete. Annelerin o kapıda olması bu devletin ayıbıdır" diye cevap vermesi tartışmaların fitilini ateşledi.

İyi Partili Ümit Dikbayır'a tarihi ayar- İZLE

"BU UTANÇ SİZE YETER"

Dikbayır'ın sözlerine, "Lafla olmuyor şov yapmayın burada" diyen Özışık, ifadelerini "Milliyetçi bir partisiniz. siz o annelerin elini öpemiyorsunuz, bu utanç size yeter." cümleleriyle sürdürdü.