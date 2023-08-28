İyi Partili Ümit Özlale: İmamoğlu ve Yavaş'ı desteklemezsek bizim için tezat oluşturmaz Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısının ardından konuşan İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "Ekrem Bey ve Mansur Bey artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Artık bizim Cumhurbaşkanı adayımız değildir" dedi.

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ensonhaber.com

Muhalefette seçim sonuçlarının yarattığı karışıklık bitmek bilmiyor.

Parti içi hesaplaşmalarını yapan muhalefet partileri, şimdi de seçimin kaybedilmesine neden arıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 gün önce Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katıldı.

Açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da es geçmedi.

Seçmeninden özür dileyen ve yenilgiye engel olamadıklarını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını söyleyerek, "Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar." dedi.

"Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim"

Daha sonra Akşener, partisinin yol haritasının yerel seçimlere tek başına girmek olduğunu ifade etti.

Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi.

Akşener'in sözleri muhalefette tartışma yaratırken İyi Partili Ümit Özlale'den konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.

"Onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz"

Halk TV'de yayınlanan Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürüz' programına konuk olan İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu.

"Biz bu teklifi her götürdüğümüzde aldığım cevap, 'Biz CHP'nin belediye başkanlarıyız ve genel başkanımız ne derse o olur'du"

Özlale'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Biz bu iki büyükşehir belediye başkanına cumhurbaşkanlığı önerdik. Bunu kapalı kapılar ardında değil, herkesin gözü önünde sunduk. Anketlerde önde çıkıyorlardı. Ancak biz bu teklifi her götürdüğümüzde aldığım cevap 'Biz CHP'nin belediye başkanlarıyız ve genel başkanımız ne derse o olur'du. Bunun için Ekrem Bey ve Mansur Bey artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Artık bizim cumhurbaşkanı adayımız değildir. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz."

"Kılıçdaroğlu'nun diğer küçük dört tane partiyle hangi pazarlıkları yaptığı bizi gerçekten ilgilendirmiyor"