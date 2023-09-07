İyi Partili vekil Togg fabrikasında: İnanılmaz modern Bursa'daki Togg fabrikasını ziyaret eden İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, fabrikanın modern işleyişine dikkat çekerken "Bir otomobil fabrikası nasıl olması gerekiyorsa öyle" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin 61 yıl sonra gerçekleşen hayali Togg...

Ülkemizin 2018'de temelleri atılan ve geçtiğimiz nisan ayında banttan inerek bireysel teslimatları başlayan yerli ve milli otomobili, tüm Türk halkının gurur kaynağı.

Sahip olmak için binlerce insanın sıraya girdiği yerli otomobil Togg'un proje aşamasından itibaren muhalefetin iftira ve yalanlarına karşı başarıya ulaşması da başka bir mutluluk kaynağı.

Muhalefetin türlü olumsuz görüş ve lekeleme kampanyası son dönemde yerini farklı bir yaklaşıma bıraktı.

Gemlik'teki Togg fabrikası, muhalif partilerin vekillerini ağırlıyor.

Kısa süre önce CHP'lilerin ziyaretinden sonra bu kez de bir İyi Partili vekil Togg fabrikasında...

"Gittim yerinde gördüm, bir sanayici olarak gurur duydum"

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, fabrikayı ziyaret etti.

Hatipoğlu ziyaretini sosyal medyadan yaptığı, "TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak, TOGG Gemlik üretim tesislerini ziyaret ettik. Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Varank ve Togg İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gürcan Karakaş'ın sunduğu bilgilendirme ile projenin detaylarını öğrendik. Gittim yerinde gördüm, bir sanayici olarak gurur duydum. Togg’un seri üretime geçmesinde; emeği geçen işçilerimize, mühendislerimize ve şirketlerimize teşekkür ediyorum." paylaşımı ile duyurdu.

Hatipoğlu, duyurusunun ardından çok sayıda soru aldığını belirterek başka bir paylaşımla da izlenimlerini aktardı.

"İnanılmaz modern, nasıl olması gerekiyorsa öyle"

Hatipoğlu'nun Togg fabrikası izlenimleri ise şu şekilde:

1) Togg fabrikası gemlikte 230,000m2 kapalı alanda faliyet gösteriyor, inanılmaz modern ve 100,000 adet/ yıl kapasiteli.



2) Bir otomobil fabrikası nasıl olması gerekiyorsa öyle. Bazı parçalar fabrikada üretiliyor, bazı parçalar yan sanayiden gelip hatlarda montajı yapılıyor.Koltuklar vs..



3) En önemlisi bataryalar fabrika içinde yapılıyor, elektrikli otomobil pazarının kartopu gibi büyüdüğünü düşünürsek önümüzdeki dönemde batarya kaynaklı üretim kısıtı riski yok.



4) Fabrikanın tüm bölümlerini gezdim araçlar fabrikada üretiliyor italyadan geliyor vs gibi haberler gerçek dışı.



5) Test drive sonrası 4x4 modelinden almak istedim mart 2024 den sonra bakarız dediler.Satış dertleri yok Anladığım kadarıyla babayiğitler için ticari olarak karlı bir yatırım olmuş.



TBMM sanayi komisyonu üyesi olarak Yerli ve milli yatırımların destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğim.