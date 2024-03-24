İyi Partili Yasin Öztürk, Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi: Ulan tipi tip... İyi Partili seçmenden Denizli'de oy isteyen Özgür Özel'e cevap İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten yanıt geldi. "Emanetçi arkadaş" ve "Ulan tipi tip" sözleriyle yüklenen Öztürk, asıl CHP'nin adayını çekmesi gerektiğini belirtti.

ensonhaber.com

31 Mart'a sayılı günler kala eski ittifak ortakları yine birbirine girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün Denizli mitinginde, "Denizli için yapılan anketlerde daha önce ittifak yaptıkları partilerin seçmenlerinin oylarını kendi partilerinin adaylarına vermeleri durumunda AKP adayının kazanacağı, CHP'ye vermeleri durumunda ise CHP adayının kazanacağının görüldüğünü" ifade etmişti.

Özel, "İyi insanların" kendilerine destek vermesi gerektiğini söylemişti.

İyi Partili milletvekilinden Özgür Özel'e: Ulan tipi tip...

Yaşananların ardından İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Özel'in dün Denizli'de yaptığı açıklamaya tepki gösteren Öztürk, "Denizli’den seslenmiş emanetçi arkadaş: “Eski ortaklarımız bize oy verirse kazanırız, kendi partilerine oy verirse AK Partisi alır” demiş.." ifadelerini kullandı.

"Madem öyle çek adayını da biz kazanalım"

Özel için "Ulan TipiTip!!!" ifadesini kullanan Öztürk, "Yıllardır sizin zihniyetiniz sayesinde bunlar iktidarda kalıyor. 2019’da sizinkiler oy vermediği için Denizli’de AK Partisi kazanmıştı. Madem öyle çek adayını da biz kazanalım" dedi.

"İstanbul’a gidersin DEM’den medet beklersin, Buraya gelince İYİ’lerden medet umarsın"

Öztürk ayrıca şunları söyledi: