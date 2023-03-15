İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa iddialarına imalı yanıt verdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından dolayı kırgın olduğu öğrenilen Yavuz Ağıralioğlu istifa iddialarına, "Sağ ayağımda apse var, sola yüklenmekten mutsuzum" şeklinde imalı bir yanıt verdi.

Muhalafet kanadında kriz sürüyor...

Aylardır aday belirlemek için buluşan ama bir sonuca varamayan muhalefet kanadı sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ise masadan 1-2 günlüğüne kalktı.

Daha sonra Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifiyle tekrar masaya oturdu.

İyi Parti'de kriz

Bu durum ise İyi Parti'de soruna neden oldu.

Meral Akşener'in masaya dönmesinden sonra İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kırgın olduğu kulislere yansımıştı.

Yavuz Ağıralioğlu yaşananlardan rahatsız

Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başta olmak üzere HDP ile kurulan temaslardan rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ağıralioğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dicle Canova'nın "Bu süreçten sonra ne yapacaksınız?" sorusuna Ağıralioğlu, ayağında yaşadığı burkulmayla imalı bir örnek verdi.

"En kısa zamanda ayağa kalkacağım"

Yavuz Ağıralioğlu, Canova'nın sorusuna "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım." şeklinde yanıt verdi.

Basın toplantısı düzenleyecek

Masada yaşananlardan rahatsız olduğunu dile getiren Ağıralioğlu'nun, pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

AK Parti'den teklif aldığı iddia edilen Ağıralioğlu'nun basın toplantısında nasıl bir açıklamada bulunacağı merak konusu oldu.