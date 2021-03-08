İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın ismini birlikte zikrederek Kadınlar Günü mesajı yayınlayan İmamoğlu'na tepki İyi Parti'den geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı ve Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı paylaştı.

PERVİN BULDAN VE MERAL AKŞENER'İN...

İmamoğlu paylaşımında "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşenerve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerine yer verdi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da, İmamoğlu'nun bu paylaşımını yorumladı.

AKŞENER'İN ADI CİNAYET ŞEBEKESİNDEN OLAN İSİMLERLE BİRLİKTE ZİKREDİLEMEZ

Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.