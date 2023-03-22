İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye sert tepki İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalar sonrasında İyi Parti'ye yönelik tepkilere ve HDP-Kemal Kılıçdaroğlu ilişkisini yerden yere vurdu.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimine 53 gün kala muhalefet fokurduyor..

6'lı masanın aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalarda sesi en çok çıkan ve HDP ile yapılan masa altı pazarlıklarına en çok tepki gösteren isimlerden biri olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasından HDP ile olan ilişkilerine kadar birçok konuya değinen Ağıralioğlu, CHP ve HDP'yi adeta bombaladı.

"Meral Akşener'e pusu kuruldu"

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfredilmesinden rahatsızız.

50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir. Siyasi mücadelede millete umut olmak istiyorsanız iktidarın yaptıklarını yapmayacaksınız.

Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız.

"50+1'i geçmek için her yol mubah değildir"

Biz hassasiyetin merkezine 50+50'yi koyuyoruz. 50'yi bir geçmek arzuyla kazanma şehvetine kapılırsa siyaset kirlenecek dedik.

"33 günde 30 yıllık küfredildi"

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek değiliz. İyi Parti'nin 5 yıllık emeğin iktidar olma hevesine kurban edilmesine itiraz ettik.

Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz. İyi parti ailesi bunca iftiranın altında 5 yılını geçirdi. Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfredildi.

Siz bize parmak sallarken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz. Ne dinimiz, ne meşrebimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Neymiş iktidarın trolleri varmış, siz kendi trollerinize bakın. Biz şimdi uyandık. 5 yıl sonra yanıldık demektense, şimdi söylemek daha iyi.

"Bölücülükle pazarlık masası"

Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olamaz. Cumhurbaşkanlığı masasını bölücülükle pazarlık masasına çevirdiniz.

İktidar milleti görmez oldu, siz daha görmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Elini kalbine koyup koşanların yurdudur bu memleket. Siyaset kim cumhurbaşkanı olacak kayığına döndü. İYİ Parti masada 5 yıldır ağır hakarete uğruyor. 30 yıllık küfrü 3 günde yedik.

"Terörün olduğu yerde kalmayız"

HDP'nin içine dahil olduğu denklemde defalarca ifade ettik, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Devlete katil dediler PKK'ya katil diyemediler. Terörün olduğu yerde kalmayız.

Menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız. Elinize güç geçtiğinde ne yapacağınızı gördük.

"Türk milliyetçilerinin birbirlerinin boğazına sarıldığı son seçimdir bu"

İyi Parti'de devletine milletine düşman olan bir alçağa tevessül edecek bir tane namussuz yoktur. Bir PKK'lının varlığından rahatsız olmayacak bir tane alçak yoktur bizim içimizde. Milletim beni dün öyle söyledi bugün de böyle söylüyor diye sevseydi ben dün öyle söyler bugün böyle söylerdim.

Türk milliyetçilerinin birbirlerinin boğazına sarıldığı son seçimdir bu. Türk milliyetçilerinin birbirlerinin boğazını sıkarak bu memlekette en şerefli makamları bölücülüğün hedefi haline getiren acziyete sebep olmak bu yüzden de memleketin bu irade sıkışmasında mesul olmakla geçirdiği son seçimdir. Yarın memleketi yönetme adına içine düştükleri son zillettir.

Bundan sonraki ilk seçim Türk milliyetçiliği bütün bir memleketi tüm renkleri ile ayağa kaldıracak. Bu birbirlerini boğazlayıp memleketin makamlarını bu bölücülüğün elinden kurtaracaktır. Hepimizin namus borcudur. İnanın bunu göreceksiniz belki bu seçim sanki başka seçimler doğuracak gibi gelen bu seçim bundan sonra memleketini sarıp sarmalayacak ve sadece siyaseten olanı biteni gördüm diye analiz eden değil, olanı biteni gördüm yönetiyorum diyen bir Türk milliyetçiliğinin iradesine şahit olacaktır.

Milletin bizi yürüyeceğimiz yolda hangi ilkelerle göreceğini ihbar ediyorum millet vicdanına. Biz kazanmak için her yolu mübah görenler değil, Türk milletini bu kıskaç içerisinde sarıp sarmalayacaksak partilere ayırmadan bütün bir milleti sarıp sarmalayacağız.

"HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür"

Biz AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nı şu anda etrafında toplanmaya, milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakı'nın da aslında namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Aklımızla kalbimizi birleştirme mesuliyeti İyi Parti'nin mesuliyeti.

Yani bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına talip oluyoruz. İyi Parti'nin siyasi mesuliyeti buydu. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben bu mesuliyetle ilkesizliği kabul etmiyorum.

Bu mesuliyetle, masanın, cumhurbaşkanlığı sürecinin, seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi terörün masada oy hesabı, parmak hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür.

"İyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli"

Güçlendirilmiş Parlamenter sistem yerine, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu.

HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz.

Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İyi Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.

Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum."