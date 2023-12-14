İyi Partili Zorlu duyurdu! Üçok ve Güner'in yerine atamalar yapıldı

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14 ve 28 Mayıs seçimleri İyi Parti kanadına pek yaramadı...

Alınan yenilgiler sonrası CHP'ye de ittifak kapısını kapatan İyi Parti'de Meral Akşener, zor günler geçiriyor.

Yerel seçimlere odaklanmaya çalışan Akşener, peş peşe gelen istifa haberleriyle kaybetmeye devam ediyor.

İstanbul'da ittifaka karşı çıkılmasının ardından İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifa etmesini İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner takip etti.

Sosyal medya hesabından istifayı duyuran Ece Güner'den önce ise Ahmet Zeki Üçok, görevinden alındı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İyi Parti'den yeni bir hamle geldi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı Akşener'in isteği doğrultusunda yeni atamalar yapıldığını söyledi.

Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın detayları ise şu şekilde;

Atamaları tek tek sıraladı

KAMUOYUNA



Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir.



Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir.



Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz.



Saygılarımızla.