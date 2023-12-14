İyi Partili Zorlu duyurdu! Üçok ve Güner'in yerine atamalar yapıldı

14 ve 28 Mayıs seçimleri İyi Parti kanadına pek yaramadı...
Alınan yenilgiler sonrası CHP'ye de ittifak kapısını kapatan İyi Parti'de Meral Akşener, zor günler geçiriyor.
Yerel seçimlere odaklanmaya çalışan Akşener, peş peşe gelen istifa haberleriyle kaybetmeye devam ediyor.
İstanbul'da ittifaka karşı çıkılmasının ardından İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifa etmesini İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner takip etti.
Sosyal medya hesabından istifayı duyuran Ece Güner'den önce ise Ahmet Zeki Üçok, görevinden alındı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İyi Parti'den yeni bir hamle geldi.
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı Akşener'in isteği doğrultusunda yeni atamalar yapıldığını söyledi.
Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın detayları ise şu şekilde;
Atamaları tek tek sıraladı
KAMUOYUNA
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir.
Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir.
Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz.
Saygılarımızla.
İstifa furyası
Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi.
Partisinin AK Parti ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İyi Parti’den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Hatipoğlu’nun ardından eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Ankara Milletvekili Adnan Beker İyi Parti’den ayrıldı.
Çözülmenin sürdüğü partide Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.
İzmir Milletvekili Aytun Çıray da partiden istifa ederken, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ihraç edildi.
Ahmet Zeki Üçok'un görevden ayrılmasının ardından ise İyi Parti'nin vekil sayısı 44'ten 40'a geriledi.
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