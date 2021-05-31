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    İyi Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 18:16
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    İyi Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik

    Meral Akşener bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

    Kanatlı Caddesindeki bir iş yerinde Akşener'i takip etmek isteyen A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur ile kameramanına izin verilmedi.

    VEKİLDEN GAZETECİYE: ÇIKIN GİDİN BURADAN

    İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, provokatörlükle suçladığı A Haber Muhabiri Varlı'yı "Çıkın gidin buradan" diye uzaklaştırmak istedi.

    "ŞAHSIMA VE KAMERAMAN ARKADAŞIMA YÖNELİK SALDIRI OLDU"

    Diğer partililerin de kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Varlı , "Bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Ancak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırı oldu" dedi.

    Hatay'da İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik VİDEO

    İyi Parti liler ile muhabir arasında gerginlik #1

    İyi Parti liler ile muhabir arasında gerginlik #2

    İyi Parti liler ile muhabir arasında gerginlik #3

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