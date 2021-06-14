Meral Akşener'in, Zeydan Karalar'ı ziyareti sırasında makam odasına girmeye çalışan partililerin güvenliklerle mücadelesi kameralara yansıdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için öğle saatlerinde karayolu ile Adana’ya geldi.

Önce Ceyhan Belediyesi’ni ve ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti.

MAKAM ODASINA ALINMADILAR

Akşener, Karalar ve beraberindeki heyet belediyede makam odasına çıkarken, bu sırada Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP ile İyi Parti Milletvekilleri ve bazı basın mensupları içeri alınmadı.

İyi Partililerin makam odasına girme mücadelesi VİDEO

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İÇERİYE GİRME MÜCADELESİ

Başkan Çetin ve milletvekilleri korumalar ile yaklaşık 5 dakika içeri girmek için mücadele verirken bu anlar kameralara yansıdı.

Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan memnun olduklarını söyledi.

Ardından kendisini bekleyen partililerle selamlaşan Akşener, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde de esnaf ziyareti yaparak kentten ayrıldı.



