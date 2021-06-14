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    İyi Partililerin makam odasına girme mücadelesi

    Meral Akşener'in, Zeydan Karalar'ı ziyareti sırasında makam odasına girmeye çalışan partililerin güvenliklerle mücadelesi kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 22:29
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 22:34
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    İyi Partililerin makam odasına girme mücadelesi

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için öğle saatlerinde karayolu ile Adana’ya geldi.

    Önce Ceyhan Belediyesi’ni ve ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti.

    MAKAM ODASINA ALINMADILAR

    Akşener, Karalar ve beraberindeki heyet belediyede makam odasına çıkarken, bu sırada Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP ile İyi Parti Milletvekilleri ve bazı basın mensupları içeri alınmadı.

    İyi Partililerin makam odasına girme mücadelesi VİDEO

    İÇERİYE GİRME MÜCADELESİ

    Başkan Çetin ve milletvekilleri korumalar ile yaklaşık 5 dakika içeri girmek için mücadele verirken bu anlar kameralara yansıdı.

    Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan memnun olduklarını söyledi.

    Ardından kendisini bekleyen partililerle selamlaşan Akşener, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde de esnaf ziyareti yaparak kentten ayrıldı.

    İyi Partililerin makam odasına girme mücadelesi #1

    İyi Partililerin makam odasına girme mücadelesi #2

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