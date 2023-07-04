İyi Parti'de yeni dönem: A Takımı belli oldu

Türkiye, yeni bir döneme girdi.
Bir seçimde daha galip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hız kesmeden çalışmalara başladı.
Ardından gözler yenilgi sonrası dengelerin bozulduğu muhalefete çevrildi.
Seçim yenilgisinden sonra muhalefette başlayan kriz CHP ile sınırlı kalmadı.
İyi Parti'de lider değişimi kadar sert bir değişim rüzgarı esmese de yapılan kurultayla yeniden genel başkan olan Akşener kadrosunu kuruyor....
Başkanlık Divanı 21 isimden oluşuyor
Bugün kongrede belirlenen yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlık divanında hangi isimlerin yer alacağı merak edildi.
Akşener başkanlığında, İyi Parti Genel Merkezinde bulunan ek binadaki toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Böylelikle Akşener, en yakın çalışma arkadaşlarından oluşacak A Takımı’nı seçti.
İyi Parti'nin A Takımı
Başkanlık divanında yer alan isimler şöyle:
Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL
Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ
Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU
Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR
Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK
Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI
Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLI
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKES
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN
Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU
Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR
Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER
Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU
Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU