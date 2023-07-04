İyi Parti'de yeni dönem: A Takımı belli oldu İYİ Parti Lideri Meral Akşener başkanlığında genel merkezde yapılan toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı’ndaki isimler belirlendi. Partinin Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Yeni Başkanlık Divanı’nda liste dışı kaldı. Aydın, partinin Grup Başkanı olarak görev alıyor.

ensonhaber.com

Türkiye, yeni bir döneme girdi.

Bir seçimde daha galip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hız kesmeden çalışmalara başladı.

Ardından gözler yenilgi sonrası dengelerin bozulduğu muhalefete çevrildi.

Seçim yenilgisinden sonra muhalefette başlayan kriz CHP ile sınırlı kalmadı.

İyi Parti'de lider değişimi kadar sert bir değişim rüzgarı esmese de yapılan kurultayla yeniden genel başkan olan Akşener kadrosunu kuruyor....

Başkanlık Divanı 21 isimden oluşuyor

Bugün kongrede belirlenen yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlık divanında hangi isimlerin yer alacağı merak edildi.

Akşener başkanlığında, İyi Parti Genel Merkezinde bulunan ek binadaki toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

Böylelikle Akşener, en yakın çalışma arkadaşlarından oluşacak A Takımı’nı seçti.

İyi Parti'nin A Takımı

Başkanlık divanında yer alan isimler şöyle:

Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL

Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ

Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU

Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR

Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK

Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI

Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLI

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKES

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN

Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU

Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR

Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER

Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU

Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU