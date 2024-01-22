İyi Parti'nin Ankara adayı belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı İyi Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'başdanışmanlığını' da yapan Cengiz Topel Yıldırım isminde uzlaştı. Topel'in adaylığının Çarşamba günü açıklanacağı ifade edildi.

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Seçimlere hür ve müstakil olarak gireceğini açıklayan İyi Parti'de çalışmalar sürüyor.

Yerel seçimler kapsamında bazı şehirlerde adaylarını açıklayan İyi Parti, İstanbul ve Ankara'da adaylarını açıklamayı planlıyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz hafta sonu İyi Parti'de Ankara adayının belirlenmesi için hareketli geçti.

Ankara adayı belli oldu

Aday adaylarının isimleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda geçtiğimiz hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Ankara adayı belli oldu.

Cengiz Topel Yıldırım ismi kesinleşti

İyi Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım ismi üzerinde anlaşma sağladı.

Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağlandı.

Çarşamba günü açıklanacak

Yıldırım’ın Çarşamba günü İyi Parti Genel Merkezi’nde yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüttü

1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olan Yıldırım, ilk olarak Ankaragücü Başkanı olarak ismini duyurdu.

Yıldırım bu görevinin ardından uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "başdanışmanlığını" yaptı.

Aynı zamanda iş insanı olan Yıldırım, genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.

Yavaş'ı sert sözlerle hedef almıştı

Yıldırım, 2019 yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Ankara adaylığı için ismi çıkan isimlerden birisiydi.

Yıldırım, o dönemde rakibi Mansur Yavaş’ı sert sözlerle hedef almıştı.

Yıldırım, "Mansur Bey'in çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.