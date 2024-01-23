İyi Parti'nin Ankara adayını açıklayacağı tarih belli oldu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını grup toplantısının ardından yarın saat 14.30'da açıklayacağı öğrenildi.

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CHP'nin ittifak teklifini reddederek seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İyi Parti'de, aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Bazı şehirlerde belediye başkan adaylarını duyuran İyi Parti'de gözler, İstanbul ve Ankara'ya çevrildi.

Bu çerçevede geçtiğimiz hafta sonu İyi Parti, Ankara adayının belirlenmesi için hareketli geçti.

Yapılan görüşmeler sonrası İyi Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım ismi üzerinde anlaşma sağladı.

Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağlandı.

Ankara adayının açıklanması için saat verildi

Gelişmelerin ardından bugün, konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını yarın saat 14.30'da açıklayacağı öğrenildi.

Akşener'in, saat 10.30'da İyi Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştuktan sonra genel merkeze geçmesi ve adayın ilan edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Ankara'daki seçimlerde CHP mevcut başkan Mansur Yavaş ile yola devam etme kararı alırken, AK Parti de geçtimiz günlerde Turgut Altınok'u aday göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüttü

1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olan Cengiz Topel Yıldırım, ilk olarak Ankaragücü Başkanı olarak ismini duyurdu.

Yıldırım, bu görevinin ardından uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "başdanışmanlığını" yaptı.

Aynı zamanda iş insanı olan Yıldırım, genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.