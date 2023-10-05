İyi Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu: Meral Akşener açıkladı İyi Parti'de adaylar belli olmaya başladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Melih Aydın olduğunu duyurdu.

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Türkiye genel seçimlerin ardından yerel seçim atmosferine girdi.

Cumhur İttifakı kazanılan zafer sonrası yerel seçimlerde de muhalefetin elinde bulunan belediyeleri kazanmayı hedeflerken muhalefet cephesinde ise kriz yaşanıyor.

Seçim sonrası birbirlerine söylemedikleri söz kalmayan 6'lı masada Meral Akşener rest üstüne rest çekti.

İyi Parti tek başına girmek istiyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesi koltuğunu korumaya çalışırken İyi Parti ise yerel seçimlere kendi adayları ile girmenin hazırlığını yapıyor.

Öyle ki Meral Akşener ziyaret ettiği şehirlerde bir bir adaylarını açıklıyor.

Akşener Eskişehir'e geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir adaylarını açıklamak üzere yüksek hızlı tren ile 12.30'da Eskişehir’e geldi.

Ardından Akşener basın mensuplarıyla buluştu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığı adayını ve Odunpazarı Belediye Başkanı adayını açıkladı.

Aday belli oldu

Buna göre Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığı adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkanı adayı ise Emine Edizgil oldu.

Meral Akşener'in aday açıklamasının ardından ise 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı merak konusu oldu.

2019 yılında CHP-İyi Parti ortaklığı seçimleri kazandırmıştı

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti arasındaki ittifakın adayı Yılmaz Büyükerşen yüzde 52,30 oy alırken AK Parti ve MHP'nın yer aldığı Cumhur İttifakı adayı Burhan Sakallı 45,14 oy almıştı.

2023 yılı milletvekili seçim sonuçları

Geçtiğimiz aylarda yapılan genel seçimlerde ise CHP açısından durum tam tersine döndü.

CHP'nin kentte oyları düşerken AK Parti ve İyi Parti'nin oyları artmıştı.

Genel seçimlerde CHP yüzde 34,41 oy alırken, AK Parti 32,76, İyi Parti 14,16, MHP ise 7,18 oy almıştı.

İttifak yapılmazsa avantaj Cumhur İttifakı'nda

2019 ve 2023 yılında yapılan seçimlerdeki oy değişkenlikleri göze alındığında CHP ve İyi Parti ayrı ayrı aday çıkarttıkları durumunda AK Parti ve MHP'nin ortak adayına karşı seçimleri kaybetmesi muhtemel gözüküyor.