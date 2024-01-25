İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu’ya muhalif seçmenden tepki: 'Oyları bölüyorsunuz...' Buğra Kavuncu'nun İstanbul adaylığı CHP'de tartışmalara neden oldu. Kavuncu'nun bugünkü ziyaretinde bir vatandaş, "Oyları bölüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

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DHA

Yerel seçimler için adaylar sahaya indi.

Yoluna bağımsız olarak devam eden İyi Parti cephesinden İstanbul adayı açıklaması geldi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Buğra Kavuncu'nun ismini ilan etti.

Karar sonrası siyasilerden ve seçmenlerden tepkiler yükselmeye başladı.

"Oyları bölüyorsunuz"

Bugün de Fatih'te ziyaretlerde bulunan Kavuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sırada muhalif bir vatandaş kendisine, "Oyları bölüyorsunuz ama oylar Tayyip Erdoğan'a gidecek." diyerek tepki gösterdi.

Kavuncu ise vatandaşa, "Tercih sizin." yanıtını verdi.

Muhalefette Kavuncu rahatsızlığı devam ediyor

CHP cephesinden Ekrem İmamoğlu her ne kadar Kavuncu kararını iyi karşıladığını söylese de partide rahatsızlık dışa vurmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere Buğra Kavuncu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte seçim çalışmalarını yürütmüştü.

"İyi Parti'nin ihaneti..."

Buna bir örnek de CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ oldu.

Yanardağ da hainlikle suçladığı İyi Parti'ye yönelik şu ifadeleri sarf etti:

İşte İyi Parti'nin ihaneti buradadır. Demokrasiye, cumhuriyete, insan hak ve özgürlüklerine ihanet. İyi Parti, hiçbir yerde kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor. Çıkardığı her adayda Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölme amacı taşıyor.



Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölmenin yaratacağı sonuç nedir? Erdoğan'a, AK Parti iktidarına yerel yönetimleri de hediye etmek anlamı taşıyacaktır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)