İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni istediği iddiası yalanlandı İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile yapılacak olası bir ittifak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni istediği iddiasıyla ilgili konuşan Buğra Kavuncu, "Yapılmış ya da görüşülmüş bir şey yok, seçimlere tek başımıza girecekmiş gibi hazırlanıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Seçimlerin ardından muhalefette karşılıklı eleştiriler yapılmaya başlandı.

Ancak yerel seçimler için bir yandan da yeni bir ittifak formülü dillendirilmeye başlandı.

İyi Parti cephesi, CHP ile olası bir yeni ittifak yapılması durumunda kendilerine daha çok belediyenin bırakılmasını istiyor.

Konuyla ilgili konuşan İyi Partili isimler, CHP'den 2019'da yerel seçim ittifakına göre beklentilerinin çok daha fazla olduğunu belirtmişti.

İyi Parti'nin CHP'den beklentisi

CHP cephesinde ise İyi Parti'yle yeni bir ittifak yapılmasına olumlu yaklaşılırken, geçtiğimiz gün İzmir ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İyi Parti'nin olası bir ittifak durumunda İzmir'i istediği iddiası sonrası İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan bir açıklama geldi.

"Tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız"

Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, yerel seçimlere şu an tek başlarına girecekmiş gibi çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Kavuncu, "Bütün teşkilatlarımız 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çok yoğun bir adaylık konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ciddi bir hazırlık süreci var. Siyasi partiler iddia ortaya koyarlar, bizim iddiamız da iktidar olmaktır. Bunun için de yereli, geneli her anlamda bizim iddia ortaya koymamız ve hazırlığımızı yapmamız lazım. Netice ne olursa olsun, 31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız." dedi.

Sözlerine devam eden Kavuncu, daha sonra İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni istediğine ilişkin de açıklama yaptı.

"Böyle bir müzakere yok"

Kavuncu, son olarak şunları söyledi: