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İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı öncesi arbede çıktı

İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı öncesi arbede çıktı

Meral Akşener, İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde bir konuşma yaptı. Akşener'i dinlemeye gelen partililer ve İyi Parti görevlileri arasında ise arbede yaşandı.