- Haberler
- Gündem Haberleri
- İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı öncesi arbede çıktı
İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı öncesi arbede çıktı
- DHA
- 24.10.2021 - 16:15
- Güncelleme : 24.10.2021 - 16:16
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
Konuşma yapmak için Haliç Kongre Merkezi'ne gelen Akşener, "4 yıl evvel İYİ Parti’yi 25 Ekim 2017 yılında bu iradeyle kurduk ve dediler ki ‘çıkmayın yola başaramazsınız’, bu yağmurun altında burada bulunan irade dedi ki başaracağız, başaracağız, başaracağız.
İktidara yürümüyor, koşuyoruz. ‘Boş yere uğraşmayın dağılırsınız’ dediler. Biz Türkiye için toplandık." dedi.
Akşener'in konuşmasından önce ise Haliç Kongre Merkezi'nde partililer ve görevliler arasında arbede çıktı.
YAŞANAN ARBEDE ÇEKİLEN KARELERE YANSIDI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile iyi Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.
Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler ve grup arasında yaşanan arbede çekilen karelere yansıdı.
İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı öncesi arbede VİDEO