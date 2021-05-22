İyi Parti'nin Rizeli Havva Teyze iddiası yalan çıktı

Meral Akşener'e tepki gösteren kadının ağabeyinin Cengiz İnşaat'ta çalıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Rize'nin İkizdere ilçesinde Meral Akşener'e tepki gösteren kadınla ilgili sosyal medya hesabından bazı iddialarında bulundu.

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Türkkan, Havva Teyze'nin ağabeyinin Cengiz İnşaat'ta çalıştığını yazdı.

Ancak iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıtkı.

Cengiz İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan “Havva Sevgen bakın kim çıktı” başlıklı haberler; Sevgen’in ağabeyinin Cengiz İnşaat’ın taşeronu olduğuna dair yanlış bilgiler içermektedir. İhsan Çilo adında bir çalışanımız olmadığı gibi taşeron şirketlerimiz arasında Çilo İnşaat diye bir şirket de bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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