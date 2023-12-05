İyi Parti'nin seçime tek girme kararına Özgür Özel'den ilk yorum geldi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'nin ittifak teklifini reddetmesinin ardından partililerine seslendi. Eski dosttan düşman olmayacağını söyleyen Özel, "İyi Parti'yle bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İyi Parti çağdaş insanların, Atatürk'ü seven insanların partisidir" dedi.

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ensonhaber.com

Muhalefette ittifak kapısı kapandı.

İyi Parti'de yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, CHP ile iş birliği teklifini reddedildi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin aldığı kararı, "Yapılan oylama neticesinde GİK, 2024 yerel seçimlerinde İyi Partimizin hür ve müstakil olarak girmesi kararını almıştır." sözleriyle duyurdu.

İyi Parti'nin ittifak kararının ardından gözler CHP'ye çevrildi

İyi Parti'nin kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ne diyeceği merak edildi.

Özel'den konuya ilişkin ilk yorum, CHP Grup Toplantısı'nda geldi.

Özel, Akşener'e yerel seçimde bir ittifak yapılması konusunda teklif götürdüğünü söyledi.

Özel'den ilk yorum geldi: Eski dosttan düşman olmaz

İyi Parti'nin kararına saygı duyduklarını belirten Özgür Özel, daha sonra kurmaylarına ve parti teşkilatlarına seslendi.

Özel, "Bütün örgütümüzden talebimizdir şudur, eski dosttan düşman olmaz. İyi Parti'yle bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İyi Parti çağdaş insanların, Atatürk'ü seven insanların partisidir." şeklinde konuştu.

"Akşener'e 81 ilde aday çıkarma konusundaki kararlarını bildiğimizi ancak gözden geçirilmesini önerdim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı karşısında muhalefetin bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde iş birliği yapmasını savundum. Akşener'i ziyaret ettik, onlar da bizi karşıladılar. Akşener'e 81 ilde aday çıkarma konusundaki kararlarını bildiğimizi ancak gözden geçirilmesini önerdim, mümkün olup olmadığını sordum. Bir masa kuralım, iş birliği yapalım, birbirimize kazandıralım, dedim.

"Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız"