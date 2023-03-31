İyi Parti'ye saldırıya Süleyman Soylu'dan açıklama: Failler en yakın zamanda bulunacaktır

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Siyasi gündemde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırı var.

Kurşunlanan parti binasında panik oluştu.

Bir diğer yandan AK Parti İl Başkanı, İyi Parti binasına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyasi isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı;

İyi Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur.

Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon

hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır.

Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır.