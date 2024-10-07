Geçtiğimiz gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykot edilen Burger King adlı yemek zincirinin yeni durağı Rize'nin merkezi oldu.
Açılışa; 3 AK Partili belediye başkanı, Rize Ticaret Odası Başkanı ve AK Parti'ye yakın bazı isimler katıldı.
"YEMEK YEMEDİM, YESEYDİM İSRAİL'E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"
Açılışta İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de vardı. Olayın ardından Karar'a konuşan Mete, şu ifadeleri kullandı:
İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik.
Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım.
"MARKETLERDE DE İSRAİL MENŞEİLİ ÜRÜNLER VAR"
Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor.
İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var.
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