İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Ramazan'da Tanzanyalıları yalnız bırakmadı Her yıl özellikle Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gideren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nin bu yılki duraklarından biri de Tanzanya oldu. Burada kumanya, iftar, çocuklara bayramlıklar verildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ramazan ayı boyunca iyilik için yola çıkan dernekler, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Bu derneklerden biri de yaklaşık 6 yıldır çeşitli ülkelerde insani yardım organizasyonu yürüten İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği.

Dernek, başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine birçok alanda yardımlar ulaştırıyor.

Bu yıl da Ramazan'da yüzler güldürüldü

Bunlar; insani yardım, acil yardım, kalıcı eser, su kuyusu, Ramazan, kurban ve eğitim faaliyetleri şeklinde.

Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Tanzanya'ya yardımlar ulaştırıldı

Rotalardan biri de Tanzanya oldu.

Burada bir dizi insani yardım faaliyetinde bulunan dernek, Tanzanya’nın Singida şehrinde kumanya, iftar, zekat - fitre, Adak - Akika Kurbanı ve bayramlık faaliyetinde bulundu.

Yardımlardan 323 bin Tanzanyalı istifade etti

İyilik Yolu’nun Ramazan boyunca Tanzanya’nın çeşitli bölgelerinde bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan 323 bin 701 Tanzanyalı Müslüman istifade etti.

Projeler ise şu şekilde:

-200 adet kumanya dağıtıldı, bin kişi istifade etti

-65 bin kişiye yemek ve iftar verildi

-800 aileye zekat - fitre ulaştırıldı

-50 büyükbaş ve 3 bin 45 küçükbaş kurban kesildi, 253 bin 375 kişi istifade etti

-326 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edildi.

"İhtiyaç sahiplerinin eksiklerini giderdik"

Ramazan çalışmalarını bizzat koordine etmek üzere Tanzanya’ya giden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, Singida’nın köylerinde kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Emrullah Orman, Kurban Bayramı için de şimdiden hazırlık yaptıklarını ve hayvan alımları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Rakamın 500 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz"

Orman, derneğin Ramazan’a dair çalışmalarını şöyle özetledi:

“İyilik Sarsın Dünyayı’ sloganıyla çıktığımız Ramazan 2024 yolculuğumuzda Afrika Tanzanya’dayız. Yaklaşık 1 haftadır devam eden Ramazan çalışmalarımız kapsamında buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iftarlar verip, kumanyalar dağıttık. Kapı kapı dolaşıp zekat ve fitre yardımlarımızı yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaştırdık. Halihazırda Tanzanya’daki çalışmalarımızdan 323 binden fazla kişi istifade etti. Fakat bayrama kadar hayırseverlerimizin yapacağı yardımlarla birlikte bu rakamın 500 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. İyiliğe inanan tüm bağışçılarımıza teşekkürler, Allah razı olsun.”

Yardımlara destek olmak için

İyilik Yolu çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Ramazan” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sağlayabiliyor.

Online bağış yapmak isteyenler ise derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor.

İyilik Yolu ile şu numaradan iletişime geçilebiliyor:

+90 216 398 13 98