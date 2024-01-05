İyilik Yolu'ndan Afganistan'a insani yardım: 13 kalemde yardım yapıldı Yaklaşık 6 yıldır çeşitli ülkelerde insani yardım organizasyonu yürüten İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, mağduriyetin devam ettiği Afganistan’a 13 ayrı kalemde insani yardımda bulundu. Yardımlardan 9 bin 150 kişi istifade etti.

ensonhaber.com

Başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde; insani yardım, acil yardım, kalıcı eser, su kuyusu, Ramazan, kurban ve eğitim faaliyetlerinde bulunan İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hayırseverlerin destekleriyle mağdur ve mazlumların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen derneğin son durağı Afganistan oldu.

Bu kapsamda dernek, "İyilik Sarsın Dünyayı" sloganıyla Afganistan’ın Şibirgan şehrinde kış çalışmalarında bulundu.

9 bin kişi istifade etti

13 farklı kalemde gerçekleşen insani yardım çalışmaları, şehrin özellikle kırsal kesimlerinde bulunan köylerde icra edildi.

İyilik Yolu Derneği, 493 aileye ihtiyaçlarına göre gıda kumanyası, battaniye, soba, yakacak odun, ekmek, sadaka ve zekat dağıttı.

İyilik Yolu, ayrıca 2 bin çocuğa özel olarak şenlik düzenledi.

Yapılan yardımlar

Toplamda 9 bin 150 kişinin istifade ettiği İyilik Yolu’nun diğer yardımları ise şu şekilde:

- 192 yetim ve mağdur çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı,

- 800 kişiye sıcak yemek ikramı,

- Çocuklara 200 adet başörtüsü ve takke dağıtımı,

- 500 ailenin istifade ettiği 4 büyükbaş ve 11 küçükbaş kurban kesimi.

"Savaştan en çok çocuklar etkilendi"

Ülkedeki insani yardım çalışmalarını bizzat koordine etmek üzere Afganistan’a giden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, Afganistan’da neden faaliyette bulunduklarını şöyle açıkladı:

Afganistan 40 yıldır savaş mağduru bir ülke. Ne yazık ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bu savaştan en çok yine çocuklar etkilendi. Biz de İyilik Yolu Derneği olarak bugüne kadar onların mağduriyetlerini giderebilmek adına ülkede su kuyusu, gıda, elbise, kurban ve medrese gibi insani yardım faaliyetlerinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de nasip olursa bu yardımlar artarak devam edecek. Allah bu hayra vesile olan kıymetli bağışçılarımızdan razı olsun. 'Yolumuz İyilik, İyilik Yolumuz Olsun!'

"Tekrar gelin!"

Yardımların ulaştırıldığı Şibirgan’ın Şhakarak Bazar köyünde yaşayan 12 yaşındaki Ayşe İslam ise yardımlardan ötürü arkadaşları adına Türkiye’ye ve İyilik Yolu Derneği'ne teşekkürlerini sundu.

Türkçeyi Türk dizilerinden öğrendiğini söyleyen minik Ayşe, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’den ağabeylerimiz, İyilik Yolu’ndan büyüklerimiz buraya geldiler ve bizi sevindirdiler. Tekrar gelsinler isteriz, çok mutlu olduk çünkü. Sizleri çok seviyoruz ve Afganistan’dan Türkiye’ye selamlarımızı, dualarımızı iletiyoruz.

Hayra ortak olmak için

Afganistan’daki çalışmalara destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına "Ad, Soyad, Telefon No ve Afganistan" yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor.

Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor.

Bağış hattı ise şu: +90 216 398 13 98