İZBAN çalışanlarından maaş grevi İzmir'in metro ağı olan İZBAN çalışanları, düşük maaş ve çalışma şartları nedeniyle bugün greve giderek istasyon önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.

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CHP yönetimindeki illerde belediyeye bağlı sendikalar sıkça şartlar şikayet ediyor.

Bu illerden biri de İzmir.

Kentte en çok tercih edilen ulaşım aracı olan İZBAN'da grev çanları çalıyor.

Maaş ve uygunsuz çalışma şartları

İzmir'in metro ağında işçiler aldıkları düşük ücret ve uygunsuz çalışma şartları nedeniyle harekete geçti.

Bu doğrultuda grev kararı alındı.

"Basın açıklaması gerçekleştirilecektir"

Karara ilişkin açıklama Türk-İş'ten geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Güvenlik-İş Sendikamız Ege Bölge Temsilciliği, örgütlü olduğu İZBAN A.Ş. Güvenlik görevlilerinin yaşam koşullarına göre düşü kalan ücretleri ve uygunsuz çalışma şartları nedeniyle 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 16.00'da İZBAN Alsancak İstasyonu önünde basın açıklaması gerçekleştirecektir."