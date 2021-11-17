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    İzinli mahkumlara ilişkin değişiklik

    Cezaevlerinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli sayılıp çıkarılanlar geri dönmeyecek. Düzenlemenin 5. Yargı Paketi'ne önerge ile ekleneceği öğrenildi.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 18:31
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    İzinli mahkumlara ilişkin değişiklik

    Açık cezaevinde bulunan mahkumlar, cezasının en fazla bir yıl olması ve suça karışmama şartıyla denetimli serbestlikten yararlanabilecekler.

    Düzenlemenin, yeni madde ihdasına ilişkin önerge verilerek beşinci yargı paketine eklenmesi öngörülüyor.

    GEÇİÇİ OLARAK GÖNDERİLMİŞLERDİ, DÖNMEYECEKLER

    Türkiye'de, 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerindeki mahkumlar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti.

    Pandemi süreci içerisinde 19 aydır serbest olan mahkûmların izni 9 defa uzatılmıştı.

    İzinli mahkumlara ilişkin değişiklik #1

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