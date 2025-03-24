İzinsiz gösteri yapan 72 kişi evinden alındı: Gaz maskeleri ele geçirildi

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemcilere, operasyon düzenlendi.

72 KİŞİYE GÖZALTI

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği tespit edilen 99 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düzenlenen operasyonlarda, 72 şüpheli gözaltına alındı.

27 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

EVLERDE ARAMA YAPILDI, GAZ MASKELERİ BULUNDU

İzinsiz gösteri yapanların evlerine tek tek polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların evlerinde de arama yapıldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda gaz maskesi de ele geçirildi.