İzlanda'da yanardağ patlamadı! Lav akışı yavaşladı İzlanda Meteoroloji Ofisi yaptığı açıklamada, Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde patlayan yanardağdan akan lavların akış hızının yavaşladığını belirtti.

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DHA

İzlanda, volkanik hareketlilik ile gündeme gelmeye devam ediyor.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde meydana gelen patlama sonucu başlayan lav gücünün yavaşladığını, denize ulaşma olasılığını görmediklerini duyurdu.

Ofis, püsküren lavların akış hızının yavaşladığını bildirdi.

"Lav denize ulaşırsa, lavın hızlı soğuması nedeniyle tehlike neden olabilir"

IMO'dan yapılan açıklamada, “Güneydeki lav sınırı Sudurstrandarvegur yollarından 250 metreden daha az uzakta. Bu ilerlemeden sonra, lavın ilerleme hızı 12 metre civarında olmuştur ki bu da bugün erken saatlerde izlenenlerden oldukça düşük bir hızdır. Hızın değişmemesi halinde lavlar yaklaşık 20 saat içinde Sudurstrandarvegur'e ulaşacaktır. Lavın deniz ulaşması için 350 metre daha yol kat edilmesi gerekecek. Lav denize ulaşırsa, lavın hızlı soğuması nedeniyle tehlike neden olabilir. İlk başta piroklastisite ve başta hidroklorik asit (HCI) olmak üzere gaz oluşumundan kaynaklanan tehlike söz konusu olacaktır. Lavların denizle teması yaklaşık 500 metrelik bir yarıçaptan başlayarak koşullar dahilinde hayati tehlike arz edecek. Mesafe riski azalmakta ve 3 kilometreden daha uzak bir mesafeden ihmal edilebilmektedir.” denildi.

"Hayati tehlike arz ediyor"

IMO, söz konusu ihtimalin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayarak, “Lavın denize erişme ihtimalinin düşük olduğu yerdeydi. Lavın ilerlemesinden sonraki ilerleme hızına saatte 12 metre göre bu yaklaşık iki gün sürecektir. Püskürme devam ederken, bu senaryoya hazırlıklı olmak yine de önemlidir, çünkü daha sonra ortaya çıkabilecek koşullar etkilenen bölgelerdeki kişiler için hayati tehlike arz etmektedir.” ifadeleri bulunmaktadır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)