İzmir'de düğün sezonu açıldı: Eylül ayına kadar salonların yüzde 70'i doldu Her yıl binlerce kişinin dünyaevine girdiği Türkiye'de düğün sezonu açılırken İzmir'de düğün salonlarının doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığı kaydedildi.

İHA

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı.

Düğün salonu, mobilya, beyaz eşya, gelinlik araştırması yapan yeni evlenecek çiftler, bütçesine en uygun olan seçenekleri bulmaya çalışıyor.

Ege'nin incisi İzmir’de ise sezonun da açılmasıyla düğün salonlarında doluluk yaşandı.

Salonların yüzde 70'i doldu

Çeşitli paket içerikleriyle farklı fiyatlarda müşteriye sunulan düğün salonlarının, eylül ayına kadar yüzde 70’inin şimdiden dolduğu öğrenildi.

Narlıdere ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan ve 2024 yılı yaz sezonunun geçen yıllara göre daha yoğun geçtiğini kaydeden Evren Yıldırım, düğün yapacak çiftlere erken rezervasyon avantajlarından yararlanmasını tavsiye etti.

"Hafta sonu fiyat aralığımız yükseliyor"

Çiftlerin kendileriyle anlaşma yaptıktan ve tarihler belirlendikten sonra çok daha rahat diğer harcamalarını ve hazırlıklarını yapabildiklerinin altını çizen Yıldırım, “Fiyatlarımız hafta içi, hafta sonu kişi sayısına göre değişmekte. Fiyat aralığı en düşük kişi başı 300 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar değişen menülerimiz ve organizasyon detaylarımız var. Hafta içi daha uygun fiyatlarda; fakat hafta sonunda maliyetlerin de yüksek olmasından dolayı fiyat aralığımız biraz daha yükseliyor.” diye konuştu.

300 kişilik bir organizasyonun bedeli toplamda 330-340 bin lira

Düğün salonları için hafta sonu yapılan organizasyonların fiyatlarına dair bilgilendirmelerde bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

“Hafta sonu paket hizmet olarak sunduğumuz orkestrası, dekoru, eğlence partisi gibi bu tarz detayların olduğu bir düğün organizasyonu, kişi başı bin 250 ile bin 300 lira civarlarına geliyor. Yemekli bir organizasyon olursa bu fiyatlarda oluyor. Çiftlerimiz fotoğraf ve diğer çekim detaylarını fotoğrafçı ile ayrı konuşuyor. Cumartesi günü olan 300 kişilik bir organizasyonun bedeli toplamda 330-340 bin lira civarlarına gelir.”

"Fiyatlar yüzde 100 arttı"

Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 100 oranında bir artış olduğunu ifade eden Yıldırım, maliyetlerde de artış olduğu için çiftlere bu durumun yansıtılmak zorunda kalındığını aktardı.

Hafta içi günlerde 300 kişilik bir düğünün en düşük maliyetinin 90 bin lira civarında seyrettiğinin vurgusunu yapan Yıldırım, “Bu da DJ performans ve orkestra olarak değişmekte. İkram konusunda da mini kokteyli şeklinde uyguluyoruz. Bunlar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri için geçerli.” ifadelerine yer verdi.

En düşük düğün paketi 70 bin TL bandında

Geçen yıla göre mobilya fiyatlarında artışın olduğunu kaydeden bir mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Alperen Dabak, “Şu anda ortalama bir düğün paketi 70 bin lira bandından başlıyor. Evin tüm eşyası ile birlikte minimum düğün paketi olarak geçiyor. En yüksek sınır olarak 200 bin liranın üzerine çıkıyor. En uygun fiyatlı pakette de en yüksek fiyatlı pakette de aynı ürünler var; fakat bir kalite farkı ister istemez olabiliyor. İçerisinde koltuk takımı, yemek odası, yatak odası var. Koltuk takımında 2-3'lü, bir tekli koltuk takımları var. Masası, sandalyesi, konsolu, genel evin tüm eşyası var. İçerisinde aksesuar hariç her şey var.” dedi.

"Verdiğimiz fiyatlar genellikle bir ay içerisinde değişiyor"

Çiftlerin genel olarak sade ürünler tercih ettiklerini söyleyen Dabak, şunları kaydetti:

“Şu an müşterilerin asıl istedikleri şey biraz da taksit. İnsanların nakit alım gücü eskisi gibi olmadığı için şu an biraz daha taksite yöneliyorlar. İnsanlar ne kadar çabuk olursa o kadar avantajlı; çünkü fiyatlar sürekli olarak güncelleniyor. Şu dönemde verdiğimiz fiyatlar genellikle bir ay içerisinde değişiyor. Ay başlarında yeni fiyatlarla karşılaşıyoruz. Ne kadar erken karar verirlerse o kadar avantaj oluyor onlar için.”

Evlilik teklifi alan Ezgi Yalçın ise henüz düğün alışverişi yapmadığını söyledi.

"Sadece nikah yapılabilir"

Maliyetlerden dolayı düğün yapmayı düşünmediklerini de ifade eden Yalçın, şu sözlere yer verdi:

“Sadece nikah olabilir ya da bir eğlence. Erkek kardeşim düğün yapmayı düşünüyor. Şu an beyaz eşyasını aldı. Onun haricinde nişanlılık abiye ve kendi takımı biraz pahalı tuttu. Abiye, nişanlığı 20 bin lira civarında tuttu. Tam mobilyası alınmadı, sadece beyaz eşyaları alındı. Onu üçlü paket olarak 60 bin liraya almışlar.”

"Yuva kurmak çok maliyetli"

Evlenecek yeni çiftlere tavsiyelerde bulunan 61 yaşındaki Esma Minareci de, “Yeni evlenen çiftlerin durumu çok zor; fakat gençlerin de vakti geldiğinde bu görevi gerçekleştirmeleri lazım. Gençler sabırlı olsunlar, indirimli yerlere baksınlar. Her şey çok pahalı, gençlere hak veriyoruz. Yuva kurmak çok maliyetli. Allah yardımcıları olsun.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)