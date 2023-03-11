İzmir 30 dakikada göle döndü! Cadde ve iş yerleri su altında kaldı Kente yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, bölgeyi kısa sürede olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Yapılan uyarılan ardından kentte, yine her yağmur sonrası oluşan görüntüler ortaya çıktı.

Bugün başlayan ve yalnızca yarım saat etkili olan yağmur, kenti adeta göle çevirdi.

Su taşkınları yaşandı

Her sağanak yağmurun ardından altyapı nedeniyle göle dönen bölgede, caddelerde su taşkınları yaşandı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ana arterlerde de trafikte aksamalar yaşandı.

Dikili ilçesindeki rögarların taşmasıyla seyir halindeki birçok araç yolda kalarak yardım bekledi.

İş yerlerini su bastı

Öte yandan kentteki dükkanlar da 30 dakika süren yağıştan nasibini aldı. Faaliyet gösteren kafe ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

İş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşarken, sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.

Araçlar suya gömüldü

Caddede ilerlemeye çalışan belediye otobüsü ve otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı.

Aliağa Kapalı Pazar Yeri'ni de su bastı

Aliağa’da da cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Öte yandan Hacı Ömerli Mahallesi'nde dört vatandaş köprü altında biriken sular sebebiyle araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşlar kepçe yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Sağanakla beraber Aliağa Kapalı Pazar Yeri'ni de su bastı. O sırada pazar yerinde satış yapan esnaf zor anlar yaşadı.