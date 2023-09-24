İzmir açıklarında 142 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 103 düzensiz göçmen ile botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 36, Dikili ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen de kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Bota müdahale edildi

Urla ilçesi açıklarında, lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)