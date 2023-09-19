İzmir açıklarında 150 düzensiz göçmen yakalandı Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 150 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, hareketli lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etti.

150 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, durdukları lastik botlardaki 150 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)