İzmir açıklarında 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir’de 38’i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan, 146’sı Yunanistan unsurlarınca geri itilen toplamda 184 düzensiz göçmen kurtarıldı.

10-12 Eylül tarihleri arasında İzmir’in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 184 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kaçak göçmenlerin 38’inin yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı, 146’sının da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği bildirildi.

TOPLAMDA 184 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

10 Eylül tarihinde farklı saatlerde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yine 10 Eylül tarihinde, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında ise farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen 63 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen de ekiplerce yakalandı.

KAÇAK GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.