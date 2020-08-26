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    İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 21:52
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    İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir Foça'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    YUNANİSTAN, GÖÇMENLERİ KARA SULARIMIZA BIRAKTI

    Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Düzensiz göçmenler yapılan sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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