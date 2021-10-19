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    İzmir açıklarında 27 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 17:31
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    İzmir açıklarında 27 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim saat 03.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

    KAÇAK GÖÇMENLER, EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

    Lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 27 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER

    Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 27 göçmen kurtarıldı #1

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