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    İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen, lastik bot üzerindeki 33 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 21:33
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 21:59
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    İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat saat 09.10’da, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    YUNAN KARA SULARINDAN İTİLDİLER

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı VİDEO

    İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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