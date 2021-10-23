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İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Urla ve Dikili açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 30 göçmen ile Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 8 göçmen olmak üzere toplam 38 kişi yakalandı.