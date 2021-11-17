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    İzmir açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı

    Urla açıklarında lastik bot içerisindeki 27 kaçak göçmen ile Çeşme’de Yunanistan tarafından itilen 17 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 09:37
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    İzmir açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Urla açıklarında lastik bot içerisinde motor arızası nedeniyle sürüklenmekte olan kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 27 kaçak göçmen kurtarıldı.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce yakalandı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Göçmen kaçakçıları hakkında adli işlem başlatıldı.

    Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı #1

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