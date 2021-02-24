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    İzmir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 21:16
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    İzmir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat saat 05.30 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    YUNANİSTAN, MÜLTECİLERİ YİNE ÖLÜME İTTİ

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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