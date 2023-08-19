İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği: 91'i kurtarıldı, 20'si yakalandı Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 91 düzensiz göçmen kurtarılırken, 20 düzensiz göçmen ise yakalandı.

AA

Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri hem yasa dışı yollarla ülkeye girenleri tespit ediyor hem de bu organizasyonu yapan kaçakçıları yakalıyor.

Tespit edilen göçmenler ise sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Son olarak İzmir'de kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

14 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında Karaada Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Menderes ilçesi açıklarında da lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 77 düzensiz göçmen kurtarılıp karaya çıkarıldı.

İnsan kaçakçısı tespit edildi

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli, takip sonucu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.