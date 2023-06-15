İzmir açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA
Emniyet güçleri düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
29 göçmen kurtarıldı
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 29 göçmeni karaya çıkardı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.