İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 113 göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 113 kaçak göçmen kurtarıldı. Foça'da ise 26 göçmen yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

İHA

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

Bu kez göçmen hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.

113 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme, Dikili ve Foça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında geri itilen 80 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

26 göçmen yakayı ele verdi

Öte yandan Foça ilçesi açıklarında hareketli lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.