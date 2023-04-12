İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.
İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.
Bu kez göçmen hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.
Ölüme terk edilen 68 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan'da Dikili açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 3 can salı ve 1 lastik bot içerisinde toplam 68 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
45 göçmen yakalandı
Öte yandan ekipler, aynı gün saat 22.50 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında görevli hareketli lastik botu durdurdu.
Bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.