İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

Bu kez hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.

Ölüme terk edilen 68 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan'da Dikili açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 3 can salı ve 1 lastik bot içerisinde toplam 68 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

45 göçmen yakalandı

Öte yandan ekipler, aynı gün saat 22.50 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında görevli hareketli lastik botu durdurdu.

Bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 68 düzensiz göçmen kurtarıldı