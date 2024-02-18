İzmir adayı Hamza Dağ: 50 bin sosyal konut kazandıracağız Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "İzmir'in dört bir tarafına söz veriyoruz 50 bin sosyal konut kazandıracağız" dedi.

DHA

Adaylar saha çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın belirlediği isimler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyük destek alan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ.

Hamza Dağ, hemen her gün ilçe ziyaretlerinde bulunarak halkla yakından ilgileniyor.

Su fiyatlarında indirim talep etti

Bugünkü durağı ise Aliağa oldu.

Burada sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ile bir araya gelen Dağ, Aliağa Vanlılar Derneği'nin kahvaltı programına katıldı.

Aliağa Cemevi'ni de ziyaret eden Dağ, burada yaptığı konuşmada, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanına seslenerek, su fiyatlarında indirime gitmelerini istedi.

Konut müjdesi

İlçenin en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon sorununu da 1 Nisan'dan sonra çözeceğini dile getiren Dağ, "İzmir'in dört bir tarafına söz veriyoruz; 50 bin sosyal konut kazandıracağız. Bunu Büyükşehir belediyesi eliyle yapacağız." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)