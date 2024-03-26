İzmir adayı Hamza Dağ: 'İzmir’in hizmete ihtiyacı var' Yerel seçimlere doğru son haftada da çalışmalarına aralıksız devam eden Hamza Dağ, bugün de bir araya geldiği İzmir halkına, "30 ilçenin tamamında ve büyükşehir de hemşehrilerimizin bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum" dedi.

İHA

İzmir için büyük umut vadeden Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ, son haftada da çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün ise güne Tire’de başlayan Hamza Dağ, burada Türkiye’nin en büyük açık hava pazarlarından biri olan Tire Salı Pazarı esnafını ziyaret etti.

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hamza Dağ, hemşehrileriyle tek tek el sıkışıp, onların taleplerini dinledi.

Çocuklara oyuncaklar dağıtan Dağ, ailelerle de hatıra fotoğrafları çektirdi.

Suya yüzde 50 indirim

Vatandaş, su faturalarının yüksek gelmesinden yana Hamza Dağ’a şikayette bulundu.

Sahada da sadece projelerini konuşan Hamza Dağ ise 1 Nisan itibarıyla göreve gelmesi durumunda su fiyatlarında yüzde 50 indirime gideceğini söyledi.

"Çok güzel bir netice alacağımızı düşünüyoruz"

Tire Salı Pazarı’na 1 ay içerisinde ikinci kez gelen Hamza Dağ, “Tire’yi çok seviyoruz, ben 4 dönem buranın milletvekilliğini yaptım. İnşallah burada ortaya çıkacak tercihle çok güzel bir netice alacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in hizmete ihtiyacı var”

Büyükşehir belediyesi olarak yapacaklarını sahada 60 gündür anlattıklarını vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

“Projelerimizi konuşuyoruz. İlçe belediye başkan adaylarımız da aynı şekilde projeleriyle konuşuyorlar. Her ilçede birbirinden değerli belediye başkan adaylarımız var. Bizim adaylarımızın çok baskın çıkacağını düşünüyorum. İnşallah 30 ilçenin tamamında ve büyükşehirde İzmirli hemşehrilerimizin, bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir’in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var. Bu sebeple ‘ayrı gayrı olmasın’ diyoruz. ‘Birlikte olalım’ ve ‘Birlikte başaracağız’ diyoruz."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)