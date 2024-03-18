İzmir adayı Hamza Dağ, Murat Kurum'u anlattı: 'Bu işin erbabı' Seçime sayılı günler kala Ensonhaber YouTube kanalına konuk olan Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Murat Kurum'u, "Sadece İstanbul için değil Türkiye için de bir şans olduğunu düşünüyorum" sözleriyle anlattı.

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ensonhaber.com

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Cumhur İttifakı'nın adayları, çalışmaları ve projeleriyle büyük heyecan uyandırıyor.

Bu isimlerden biri de İzmir için umut vadeden Hamza Dağ.

Dağ, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada önemli bir mücadele ortaya koyuyor.

CHP yönetimindeki ilde, hizmet yetersizliği baş gösterirken Hamza Dağ'ın samimi diyaloğu ve projeleri İzmirliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda Dağ, seçime sayılı günler kala Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk oldu.

Burada gündemi değerlendiren Dağ'a, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'u sorduk.

"Bir afet olduğunda Murat Bey hep orada oldu"

Samimi açıklamalarla Kurum'u anlatan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Murat Bey ile ilk samimiyetimiz İzmir’de yaşadığımız 25 günlük süreç oldu. Sonra çok geldi gitti yine ama… Bir afet olduğunda Murat Bey hep orada oldular. 30 Ekim’de deprem olduğu gün Murat Bey geldi. Biz yaklaşık 1 aya yakın hiç ayrılmadık. Bazen takılıyorum, 'Çocuklarını gör gel.' diye. 'Yok gidemem ben ayrılamam' diyordu. 2 günlüğüne git dedik, hiç ayrılmadı. Hem arama-kurtarmanın başında durarak gece saat 2’de 3’te Rıza Bey Apartmanı'nın başında Murat Bey ile arama-kurtarmada bulunduk.



Sonra proje alanını, rezerv alanını orada çalıştı. Hasar tespitinde tüm Türkiye'deki bürokratlarını İzmir'e getirip, 1 hafta 10 günde her gün toplantı yapıyorduk. Hasar tespitlerinde İzmir'in tamamını taramış bir çalışma içinde oluyordu.

"Murat Bey bu işin tam erbabı, bu işi bilen insan"

Hem AKUT döneminde hem sonrasında projelendirme 1 aylık süre zarfında ilk ihaleyi de gerçekleştirmişti. 1 sene içerisinde bu konutları yapacağız dediğinde, aslında biz de gerçekten olabilir mi acaba dediğimizde, 1 ay sonra ilk ihaleyi yaptığında, evet Murat Bey bu işi başarır, başaracak dedik.



Murat Bey bu işin tam erbabı, bu işi bilen insan. Ne zaman konutlar yükselmeye başladığında, beraber gittik konutlara baktık. Ben mesleğine bu kadar sadık, bu kadar bilgili bir adam görmedim. Yürürken parkeye basıp bunun altı boş, nasıl boş bıraktınız diyerek kaldırıp altında boşluk gören biri.

"Türkiye'nin her yerinde eseri olan biri"

İnşaat mühendisiyken Bingöl'de şantiye şefi olarak görev yaptığında, bayramda da evine gitmediğini söylemişti bana. Tam bir tabir kullanmak gerekirse tam bir işkolik. İşine inanılmaz derecede sadık, sabah-akşam iş konusunda bir çalışma yapan ve bugüne kadar yaptığı görevlerde de 5 yıllık bakanlık yaptı, Türkiye'nin her yerinde eseri olan, izi olan biri…

Programda İzmir'in sorunlarına değinen ve projelerini anlatan Dağ'ın yeniden heyecan uyandıran açıklamaları da önümüzdeki günlerde kanalımızda olacak.

"Türkiye için de bir şans"

Ben Murat Kurum gibi birinin sadece İstanbul için değil Türkiye için de bir şans olduğunu düşünüyorum. Ekip çalışmasını çok iyi yapan ve iyi yönlendiren birisi. Ekiplerle yaptığı toplantılardaki liderliğin de biz iyi biliriz.

"Kendi alanında da kentsel dönüşüm alanında da çok iyi"