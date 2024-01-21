İzmir adayı Hamza Dağ'ın seçim şarkısı: 'Yeni bir destan yazabiliriz...' AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ sosyal medya hesabından seçim şarkısını paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemi yerel seçimler...

Sahada ve televizyon ekranlarında seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti'de ise hazırlıklarda sona gelindi.

Hamza Dağ aday oldu

Düzenlenen programlarla il ve ilçe adayları ilan edildi. Açıklanan isimlerden en çok dikkat çekenlerden biri de İzmir adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir için siyasetin yakından tanınan ismi Hamza Dağ'ı tercih etti.

Çalışmalara başladı

Dağ düzenlenen program sonrası İzmir'e döndüğünde burada coşkuyla karşılandı.

Yaptığı konuşmasında ise bölge halkının tüm dertlerine vakıf olduğunu vurgulayan Dağ, vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını da vurguladı.

Seçim şarkısı belli oldu

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Hamza Dağ, seçim şarkılarına yer verdi.

Paylaşıma, "Türkiye’nin gözbebeği güzel İzmiriz" notunu ekledi.

İşte seçim şarkısının sözleri...

Yok beklemek, yok vakit kaybetmek

Bize yakışan ilerlemek

Medeniyet işte bu demek

Yerinde saymadan ilerlemek...

Tarih biziz, kurtuluş biziz

Türkiye'nin gözbebeği güzel İzmiriz.

Beraber el ele yaşayabiliriz

Bu şehri baştan donatabiliriz

Yeni bir destan yazabiliriz

Biz İzmiriz başarabiliriz...