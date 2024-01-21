Türkiye'nin gündemi yerel seçimler...
Sahada ve televizyon ekranlarında seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
AK Parti'de ise hazırlıklarda sona gelindi.
Hamza Dağ aday oldu
Düzenlenen programlarla il ve ilçe adayları ilan edildi. Açıklanan isimlerden en çok dikkat çekenlerden biri de İzmir adayı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir için siyasetin yakından tanınan ismi Hamza Dağ'ı tercih etti.
Çalışmalara başladı
Dağ düzenlenen program sonrası İzmir'e döndüğünde burada coşkuyla karşılandı.
Yaptığı konuşmasında ise bölge halkının tüm dertlerine vakıf olduğunu vurgulayan Dağ, vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını da vurguladı.
Seçim şarkısı belli oldu
Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Hamza Dağ, seçim şarkılarına yer verdi.
Paylaşıma, "Türkiye’nin gözbebeği güzel İzmiriz" notunu ekledi.
İşte seçim şarkısının sözleri...
Yok beklemek, yok vakit kaybetmek
Bize yakışan ilerlemek
Medeniyet işte bu demek
Yerinde saymadan ilerlemek...
Tarih biziz, kurtuluş biziz
Türkiye'nin gözbebeği güzel İzmiriz.
Beraber el ele yaşayabiliriz
Bu şehri baştan donatabiliriz
Yeni bir destan yazabiliriz
Biz İzmiriz başarabiliriz...
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