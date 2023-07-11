İzmir alevlere teslim oldu! Menderes'te yanan orman havadan görüntülendi Dün öğle saatlerinde iki ilçede başlayan orman yangınları saatler sonra kontrol altına alındı. Menderes'te yanan ormanlardan geriye siyah bir görüntü kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı. Bu kez adres İzmir... Kentte dün korku dolu anlar yaşandı. İki ayrı ilçedeki ormanlardan yükselen alevler, paniğe yol açtı. Korkulan ise oldu. Aliağa alev alev yandı İlk olarak Aliağa ilçesinde başlayan yangın kısa sürede yayılarak yerleşim yerine sıçradı. Bölgede bazı evler tahliye edilirken, alevlerin sıçradığı 2 ev ise küle döndü. Çok sayıda ekip bölgeye seferber olarak yangına müdahale etmeye başladı ve saatler sonra kontrol altına alındı. 11 saat süren yangın küle çevirdi Bir yangın haberi de Menderes ilçesinden geldi. Alevler, yoğun bir çalışma sonucu 11 saat sonra söndürüldü. Oğlananası Mahallesi'ndeki orman yangını ardında bölgede siyah bir görüntü bıraktı. Soğutma çalışmaları sürüyor Havadan çekilen görüntülerde, yangının Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınında durdurulduğu görüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam etti. Yangından zarar gören alanın büyüklüğü, teknik çalışmalar sonrasında belirlenecek.